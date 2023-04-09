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تحت حراسة مشدّدة.. تجدّد الاقتحامات الإسرائيليّة لساحات الحرم القدسي

منذ 43 دقيقة
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى- أرشيفية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى- أرشيفية

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لا يزال التوتر يخيّم على الأراضي الفلسطينيّة مع استمرار اعتداءات وهجمات الاحتلال، فقد اقتحمت عناصر الشرطة الإسرائيليّة مجددًا ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم القدسي في رابع يوم ممّا يُعرف بعيد “الفصح اليهودي”.

وجاءت الاقتحامات على شكل مجموعات تحت حراسة مشددة من الشرطة. كما أدى المستوطنون طقوسا، وسط حالة من التوتر في أجواء البلدة القديمة.

بدوره، رأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى مرفوضة، وستحول باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.

وأضاف أبو ردينة أن الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان هي إجراءات مدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرها نحو الهاوية.

كما حمل الناطق باسم الرئاسة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع من جراء استمرار ارتكاب الجرائم، مؤكدًا أن تحدي الاحتلال لأبناء الشعب لن يثني من عزيمته.

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