تحت حماية الجيش الإسرائيلي.. مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفخون بالبوق داخله!

منذ 39 ثانية
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى_أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مكثفة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية إن 120 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية.

وأدى المستوطنون صلوات وطقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بالقرب من مصلى باب الرحمة، في وقت أغلقت فيه شرطة الاحتلال أبواب الأقصى أمام المصلين لتأمين الاقتحامات.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة نفخ مستوطنة في البوق (الشوفار) قرب مصلى باب الرحمة، وهو أحد طقوس إحياء رأس السنة العبرية، الذي يصادف 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومنذ أسابيع تحشد ما تسمى بجماعات الهيكل أنصارها لاقتحام واسع للمسجد الأقصى لإحياء رأس السنة العبرية، الذي يستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وخلال شهر أغسطس/آب الماضي وثقت الجزيرة نت اقتحام نحو 8588 مستوطنا ومستوطنة المسجد الأقصى، نحو 4 آلاف منهم اقتحموا المسجد في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، في تصاعد كبير في أعداد المقتحمين عن الأشهر الماضية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شدد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته على مداخل القدس، ومنع دخول أهالي الضفة الغربية إلى المدينة وحرمهم من الصلاة في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تشديد إجراءاته على أبواب المسجد ومنع أعداد كبيرة من المصلين من أهالي القدس والداخل الفلسطيني من دخوله والصلاة فيه.

    المصدر :
  • الجزيرة

