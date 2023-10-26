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تحت رعاية أميركية.. كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني

26 - أكتوبر - 2023
محيط مستشفى المعمداني

محيط مستشفى المعمداني (رويترز)

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اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة يوم 17 أكتوبر\تشرين الأول قائلة إنها ارتكبت علنا ​​جريمة حرب “تحت رعاية سافرة من الولايات المتحدة”.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حمل متحدث باسم الوزارة الولايات المتحدة مسؤولية “إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق” من خلال تزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث “هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها”. ولم يقدم بيان وزارة الخارجية أي دليل يدعم تصريحاته.

كثيرا ما عارضت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية وجهات النظر الغربية، وخاصة تلك الخاصة بالولايات المتحدة، حول القضايا الدولية.

كما تهاجم بشكل روتيني الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة إن 471 شخصا قتلوا في انفجار في المستشفى الأهلي العربي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال فلسطينيون ودول عربية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى.

وقالت إسرائيل إن الانفجار نجم عن فشل إطلاق صاروخ من جانب حركة حماس التي نفت مسؤوليتها.

وقال مسؤول أمريكي الثلاثاء إن مسؤولي المخابرات الأمريكية لديهم “ثقة عالية” في أن الانفجار نجم عن صاروخ فلسطيني انشطر في منتصف رحلته وليس بسبب إسرائيل. وقال مسؤولون أمريكيون إنه لا يزال هناك شك حول عدد القتلى جراء انفجار المستشفى وعدد الإصابات.

    المصدر :
  • رويترز

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