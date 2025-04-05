تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. مسيرات كبرى تندد بإجراءات ترامب وماسك

يخطط معارضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك تنظيم مسيرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت للاحتجاج على إجراءات الإدارة بشأن تقليص حجم الحكومة والاقتصاد وحقوق الإنسان وقضايا أخرى.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 1200 مظاهرة تحت شعار “ارفعوا أيديكم” بواسطة أكثر من 150 مجموعة، من بينها منظمات حقوق مدنية ونقابات عمالية ومدافعون عن المثليين ومحاربون قدامى ونشطاء لانتخابات نزيهة.

ومن المنتظر أن تتوجه الاحتجاجات إلى ناشيونال مول في واشنطن العاصمة ومباني الكابيتول في الولايات ومواقع أخرى في كل الولايات الأميركية الخمسين.

ولم يرد البيت الأبيض على رسالة بريد إلكتروني تطلب الحصول على تعليق حول الاحتجاجات. وقام ترامب بترويج سياساته على أنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

ويهاجم المحتجون تحركات إدارة ترامب لإقالة الآلاف من العاملين الاتحاديين وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي وإغلاق وكالات بالكامل وترحيل المهاجرين وتقليص الحماية للمتحولين جنسيا وخفض التمويل الاتحادي للبرامج الصحية.

وقد لعب ماسك، وهو مستشار ترامب ويمتلك شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” ومنصة وسائل التواصل الاجتماعي “إكس”، دورا رئيسيا في تقليص حجم الحكومة كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم استحداثها. ويقول إنه يوفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.