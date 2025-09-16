تحت ضغط أمريكي.. سوريا وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق أمني

ذكرت مصادر مطلعة أن سوريا تسرع المحادثات مع إسرائيل، تحت ضغط أمريكي، للتوصل إلى اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى استعادة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وقالت أربعة مصادر لرويترز “إن واشنطن تضغط من أجل إحراز تقدم كاف بحلول الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم في نيويورك في نهاية الشهر لحضور‭ ‬جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما سيتيح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن تحقيق انفراجة”.

وأضافت المصادر أن “حتى التوصل إلى اتفاق متواضع سيكون إنجازا”، مشيرة إلى “موقف إسرائيل المتشدد في المحادثات التي استمرت شهورا وموقف سوريا بعد أعمال العنف الطائفية في الجنوب والتي أثارت دعوات لتقسيم البلاد”.

وتحدثت رويترز إلى تسعة مصادر مطلعة على المحادثات وعلى عمليات إسرائيل في جنوب سوريا. وتضم المصادر مسؤولين عسكريين وسياسيين سوريين ومصدرين من المخابرات ومسؤول إسرائيلي.

وأردفت المصادر تقول “إن المقترح السوري يهدف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي استولت عليها في الأشهر القليلة الماضية، وإعادة المنطقة العازلة المتفق عليها في هدنة عام 1974 كما كانت منزوعة السلاح، ووقف ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية وتوغلات برية في سوريا”.

وذكرت المصادر أن “المحادثات لم تتناول وضع هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967”. وقال مصدر سوري مطلع على موقف دمشق إن هذه المسألة ستُترك “للمستقبل”.

وقال مصدر أمني إسرائيلي “الولايات المتحدة تضغط على سوريا لتسريع عملية التوصل إلى اتفاق أمني. ويعتبر ترامب هذا أمرا شخصيا”.

وذكر المصدر أن الرئيس الأمريكي يريد أن يقدم نفسه باعتباره مهندس نجاح كبير للدبلوماسية في الشرق الأوسط.

لكن المصدر استطرد يقول إن “إسرائيل لا تقدم الكثير”.

ولم يرد مكتبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يقود المفاوضات، على أسئلة رويترز.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن “تواصل دعم أي جهود من شأنها تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين بين إسرائيل وسوريا وجيرانها”.

ولم يرد المسؤول على أسئلة عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد الإعلان عن انفراجة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.