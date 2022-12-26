تحديد موعد التصويت على حكومة نتنياهو الجديدة

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي ، الاثنين، إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة يوم الخميس المقبل الذي يوافق 29 ديسمبر كانون الأول، قبل أيام فقط من انتهاء التفويض الممنوح له للقيام بذلك.

وفازت كتلة نتنياهو المؤلفة من أحزاب يمينية ودينية في الانتخابات الشهر الماضي، لكن الزعيم المخضرم واجه صعوبات أكبر مما كان متوقعا في إتمام اتفاقات الائتلاف.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت متأخر من ليل الأربعاء، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه اليمينيين، قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له، لإنجاز المهمة.

يشار إلى أن نتنياهو قد توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره اليميني، “الصهيونية الدينية”، و”القوة اليهودية”، و”نوعام”، و”شاس”، و”يهودوت هتوراه”، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.

يجدر الذكر، أن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع في يافا، وتل أبيب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجًا على تشكيل حكومة جديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، بدعوى أنها تضم مجرمين مدانين بتهم جنائية، ومتطرفين دينيًا.