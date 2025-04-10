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تحذيرات أمريكية من تراجع استهلاك النفط بفعل الرسوم الجمركية

منذ 6 دقائق
النفط- تعبيرية

النفط- تعبيرية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة في الأمد القريب إن أحدث التطورات في سياسات التجارة العالمية وإنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام والوقود حتى 2026.

وخفضت الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة والعالم خلال العامين الجاري والمقبل وسلطت الضوء على الضبابية الكبيرة في الأسواق بسبب احتمال تراجع النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع المعروض من الخام.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

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