الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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تحذيرات جديدة.. الجيش الإسرائيلي يأمر بالتحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

منذ 40 دقيقة
من القصف على غزة (رويترز)

من القصف على غزة (رويترز)

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قال فلسطينيون إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي يأمر بالتحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأضاف التحذير أن من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع “منظمة إرهابية”.

ووصل التحذير على منشورات وعليها شعار الجيش الإسرائيلي منذ أمس السبت 21\10\2023 وعبر الهواتف المحمولة ورسائل صوتية في أنحاء قطاع غزة.

وذكر المنشور “تحذير عاجل لسكان غزة. وجودكم إلى الشمال من وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. من يختار عدم مغادرة شمال غزة إلى الجنوب من وادي غزة قد يتم تحديده على أنه متواطئ في منظمة إرهابية”.

    المصدر :
  • رويترز

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