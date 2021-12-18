تحذيرات دولية.. فشل مفاوضات فيينا سيؤدي لسباق تسلح في الشرق الأوسط

نقلت صحيفة بوليتكو الأميركية عن مسؤول أميركي، قوله، أن المفاوضات مع إيران لم تصل بعد لنقطة رفع العقوبات مشيرا إلى المفاوضات مع إيران ما تزال تناقش قضايا وليس حلولا.

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي، تحذيره من مخاطر فشل المحادثات مع إيران الكبيرة والتي قد تؤدي لسباق تسلح في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن النظام الإيراني يسعى للحصول على ألياف الكربون لصناعة أجهزة طرد مركزي.

وكشف الدبلوماسي الغربي للصحيفة بأن الولايات المتحدة قدمت عرضا جيدا لإيران في جولة محادثات فيينا الأخيرة.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر، بوجود شبهات حول نشاط عسكري نووي في مواقع إيرانية غير معلنة.

واقترحت الصحيفة أن تطلب إدارة بايدن من مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يحكم في 4 شبهات من “الأبعاد العسكرية المحتملة”، في أنشطة إيران النووية، ثلاث منها تتضمن جزيئات يورانيوم تم اكتشافها في مواقع لم تعلن إيران أنها منشآت نووية – وهي “تركوز آباد” و”فارامين” و”ماريفان”.

ويتضمن تحقيق رابع في أبعاد عسكرية محتملة” لمواد انشطارية غير معلن عنها وأنشطة أخرى وُجدت في موقع لم يُحدده.

واعتبرت الصحيفة أن إيران تستخدم المحادثات كمنتدى دعائي للمطالبة بتعويض عن قرار الرئيس السابق دونالد ترمب بالتخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورأت أن “إيران لم يردعها تهديد بايدن المصوغ بلطف”، معتبرة أن “عجز واشنطن عن ردع إيران مقلق مع تجاوز إيران مستويات التخصيب.