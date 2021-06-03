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تحذيرات "رئاسية" للمصريين من الفطر الأسود

3 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 2:29 مساءً
مصر

مصر

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حذر مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، في تصريح تلفزيوني، من أن الفطر الأسود يصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص مناعة نتيجة أدوية معينة.

أوضح “من حسن الحظ لا ينتقل من إنسان لآخر، لكن قد يأتي للأشخاص الذين يعانون من نقص مناعة نتيجة أخذ أدوية تُثبط المناعة أو تقللها، أو الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام السكر في الجسم”.

أكد تاج الدين أن “الوضع في مصر ليس خارجا عن المألوف، حيث نتحدث منذ سنة ونصف عن الفيروسات، والأخيرة تعد نوعا من الجراثيم التي تسبب أمراض الإنفلونزا وكورونا وغيرها”.

أضاف “هناك بكتيريا تصيب الجسم والجهاز التنفسي وأجزاء أخرى من الجسم، وأيضا فطريات، وهي ناتجة عن الالتهابات وتكون موجودة بسبب الأمراض الجرثومية التي تصيب الإنسان، وفي مصر فيروسات وبكتريا وفطريات، الفطريات موجودة منذ زمن بعيد”، وذلك بحسب صحيفة “الوطن”.

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