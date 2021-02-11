تحذيرات فرنسية لإيران من مواصلة انتهاك الاتفاق النووي

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية إيران، اليوم الخميس، من اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، ومن ثم إضعاف فرصة الدبلوماسية التي أتاحها وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة.

وقالت ”أنييس فون دير مول“ المتحدثة باسم الوزارة:“من أجل الحفاظ على المجال السياسي لإيجاد حل من خلال المفاوضات، ندعو إيران إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تزيد الموقف النووي تدهورًا، وهو الموقف المقلق للغاية بالفعل بسبب توالي الانتهاكات لاتفاق فيينا، بما في ذلك الانتهاك الأخير الذي أبلغت عنه للتو الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وكانت المتحدثة الرسمية تشير إلى تقرير للوكالة، أمس الأربعاء، ذكر أن طهران نفذت خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم.