تحذيرات من انتقام مرتقب لداعش رداً على اغتيال "القرشي"

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة للانتقام، بعد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، معتبرة العملية الأمريكية بأنها انتكاسة مؤقتة قبل أن يظهر زعيم جديد للتنظيم المتشدد.

وأضافت الصحيفة، في تحليل إخباري: “يبدو أن العملية الأمريكية التي أدت إلى مقتل القريشي في إدلب السورية، كانت مزيجًا من القوة الجوية، والقوات البرية الخاصة”.

وأشارت إلى أن هذا المزيج أدى إلى انخفاض في خطر سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بحسب ما أكده الدكتور هانز جاكوب شندلر، مدير مشروع مكافحة التطرف، والمنسق السابق لفريق مراقبة القاعدة وطالبان في مجلس الأمن.

ونقلت عن شندلر قوله: “بالتأكيد، هناك الآن دافع جديد لدى خلايا داعش المنتشرة حول العالم في الرد على مقتل القريشي”.

ولفت إلى أن الأمريكيين لعبوا دور البطولة في القضاء على أحد أبرز قيادات التنظيم المتشدد، وبالتالي فإن هذا يضعهم عرضة للانتقام.

وأضاف: ومن هنا، فإن القوات الأمريكية والمدنيين الأمريكيين في المنطقة، يجب أن يكونوا على أعلى درجة من الحذر“.

وبين شندلر أنه لن يمر وقت طويل حتى يظهر زعيم جديد لتنظيم داعش المتشدد، ومن المرجح أن يكون عراقيًا، لأن هناك هيكلًا كبيرًا للتنظيم في العراق، والتنظيم في الأصل من العراق”.

وختم قوله: ستعزز تلك العملية من احترام الولايات المتحدة في المنطقة، وصورة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتخفف وطأة المشهد السلبي للعديد من السياسات مثل الانسحاب السريع من أفغانستان، والذي ألحق الضرر بسمعة واشنطن.