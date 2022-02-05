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تحذيرات من حرائق كارثية في استراليا... هل يتكرر مشهد صيف 2020؟

5 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2022 9:43 صباحًا
حرائق الغابات في استراليا

حرائق الغابات في استراليا

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أطلق مسؤولون في غرب أستراليا، اليوم السبت، تحذيرات من حرائق غابات متوقعة تتراوح بين الشديدة والكارثية.

وكتب مكتب الأرصاد الجوية في ولاية أستراليا الغربية على تويتر: “توقعات بحدوث موجة شديدة الحرارة ومخاطر حريق تتراوح بين الشديدة والكارثية… يوم الأحد”.

كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية اليوم أن عدة عائلات فرت من منازلها بالفعل.

ويأتي ذلك بعد أن خرج حريق غابات كبير عن السيطرة في غرب البلاد وأجبر العائلات على الفرار من منازلها.

وعلى مدى اليومين الماضيين أتت النيران- التي زادت شدتها بفعل رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة- على أكثر من 2300 هكتار غربي بلدة دنمرك الساحلية التي تبعد حوالي 420 كيلومترا

وتشيع حرائق الغابات في الشهور الحارة بأستراليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الطقس.

وفي صيف 2019-2020 لقي 33 شخصا حتفهم، منهم 9 رجال إطفاء، في حرائق غابات دمرت أكثر من 17 مليون هكتار وهي مساحة تبلغ نحو نصف مساحة ألمانيا.

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