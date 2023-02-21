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تحذيرات من عالم تركيّ شهير: هذه المناطق في خطر وستتعرّض لزلازل!

منذ 39 دقيقة
من بلدة دميركوبرو التركية (فرانس برس)

من بلدة دميركوبرو التركية (فرانس برس)

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أطلق عالم الزلازل التركي الشهير، ناجي جورور، تحذيرات من زلازل أخرى قد تضرب بعض المناطق، وذلك بعد الزلزال الجديد بقوة 6.3 درجة الذي ضرب مساء أمس الإثنين جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، وأعقبه هزة بقوة 5,8 درجة، بعد ثلاث دقائق، ضربت مدينة السويدية الساحلية الواقعة جنوب أنطاكيا.

ففي تغريدات على حسابه عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أوضح أنه بعد الزلزال الأخير الذي ضرب مساء أمس هاتاي، والذي كان متوقعًا من قبل علماء الزلازل، بات الخوف مسيطرًا، والأنظار متجهة نحو أضنة وقبرص.

كما دعا السلطات التركية والمواطنين إلى توخي الحذر.

أتى هذا الزلزال أمس فيما لا يزال المئات من المفقودين في الجنوب التركي تحت الأنقاض، بينما تشرد الملايين في شمال سوريا وتركيا من جراء الكارثة الأولى التي وقعت فجر السادس من الشهر الجاري.

فيما لا يزال العديد من الخبراء والعلماء يتوقعون أن تشهد المنطقة المزيد من الهزات والزلازل، من دون أن يحددوا تواريخها، لاستحالة ذلك علمياً.

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