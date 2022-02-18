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تحذيرات ودعوات إلى المواطنين... أسوأ العواصف تصل إلى بريطانيا

18 - فبراير - 2022
عواصف بريطانيا

عواصف بريطانيا

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حذّر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، من رياح شديدة على شرق إنجلترا، بما فيها مدينة لندن، قبيل وصول العاصفة “يونيس”، إحدى أسوأ العواصف منذ عقود، داعيا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الرسمية في المملكة المتحدة تنبيها باللون الأحمر، مما يعني وجود خطر على الحياة من الحطام المتطاير، لأجزاء من جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث تم تحذير ركاب السكك الحديدية في لندن من السفر.

وسيتم إغلاق مئات المدارس وتعليق جميع رحلات القطارات في ويلز، كما تم وضع الجيش في حالة تأهب.

وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة “يونيس” قد تجلب رياحا تصل سرعتها إلى 90 ميلا في الساعة، مما يتسبب في اضطراب كبير وانقطاع للتيار الكهربائي.

و”يونيس” هي العاصفة الثانية التي تضرب المملكة المتحدة خلال أسبوع، بعد العاصفة “دادلي” التي ضربت أجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية، تاركة آلاف المنازل بدون كهرباء.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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