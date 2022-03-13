تحذير أمريكي من خطر هجمات "كيماوية" في أوكرانيا

أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأحد، عن قلق بلاده من قيام روسيا بهجمات كيماوية ضد أوكرانيا وإلقاء اللوم على آخرين”.

وردا على تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من استخدام القوة النووية، قال مستشار الأمن القومي الأميركي: “نحن لا نقوم بأي تغيير في وضعية دفاعاتنا النووية لكننا نتابع التطورات يوميا”.

وفيما يتعلق بالدعم الصيني لروسيا،حذر سوليفان الصين من خرق العقوبات المفروضة على موسكو وتعويضها عن خسائرها بسبب إقدامها على غزو أوكرانيا.

وقال سوليفان، في مقابلة مع شبكة “سي أن أن”، إننا “نتواصل مع الصين لإبلاغها بأنه ستكون هناك عواقب كبيرة لخرق العقوبات على روسيا”.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين كانت على علم بوجود خطط لدى بوتين قبل غزو أوكرانيا.

وقال: “نراقب الوضع لمعرفة حجم الدعم الذي تقدمه الصين لروسيا”.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي، “لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لأي دولة بتعويض روسيا عن خسائرها من غزو أوكرانيا”.

ولم تدن الصين الغزو الروسي، كما ترفض بكين المقربة من نظام الرئيس فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب في 24 فبراير استخدام مصطلح “غزو” وتلقي باللوم في النزاع على الغربيين و”توسع” حلف شمال الأطلسي.