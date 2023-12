تحذير أممي: العمليات الإنسانية في غزة على وشك "الانهيار"

جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى وقف الحرب، مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 73 على التوالي.

وحذر كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في برنامج الأغذية العالمي من أن العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار.

كما أضاف في مقطع مصور نشره حساب برنامج الأغذية على منصة إكس اليوم الأحد أنه “مع تزايد يأس سكان غزة، وعدم وجود مكان يذهبون إليه وانعدام الغذاء، فإن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار باتت ملحة”

كذلك حث على فتح المزيد من المعابر الحدودية، معتبراً الأمر بالغ الأهمية.

Humanitarian operations in #Gaza are on the brink of collapse.

As Gazans become more desperate, with nowhere to go and nothing to eat, the need for an immediate ceasefire and opening of more border crossings for relief remains critical, says WFP's @CarlSkau. pic.twitter.com/2JSZcUEmsH

— World Food Programme (@WFP) December 17, 2023