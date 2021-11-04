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تحذير أممي من انهيار غير مسبوق للريال اليمني

4 - نوفمبر - 2021
الريال اليمني

الريال اليمني

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حذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في البلد الفقير.

مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن قال عبر “تويتر”: “تدهورت قيمة الريال اليمني لتصل إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق في الأجزاء الجنوبية من البلاد”، مؤكداً أن “هناك حاجة ماسة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة ولمنع مزيد من التدهور في الوضع الإنساني”.

وتواصل قيمة العملة اليمنية في هبوط متسارع إذ وصلت إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية مساء الأربعاء في مدينة عدن الساحلية، ليقترب سعر الدولار من حاجز 1500 ريال، وهو ما يعد أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه.

بدوره، طالب “معين عبد الملك” رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس الثلاثاء بدعم دولي عاجل لتفادي انهيار اقتصادي كارثي في بلاده.

وسجل سعر الريال انخفاضا غير مسبوق في سوق الصرف مساء الأربعاء إلى 1450 ريالا للدولار للشراء و 1490 ريالا للبيع، مقارنة مع 1350 ريالا الأسبوع الماضي”.

يذكر أن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بالإضافة إلى ضغوط وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد.

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