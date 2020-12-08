تحذير أممي من تفاقم الأزمة الإنسانية في تيغراي

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات تفاقم الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة التي شهدت معارك بين الجيش الأثيوبي وقوات تيغراي والتي تسببت في نزوح أكثر من 40 ألفا إنسان .

قال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بابار بالوش، الثلاثاء، إن الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي الإثيوبية “تزداد تأزما”، حيث يحول الوضع الأمني من دون إغاثة السكان.

وأكد بالوش، من جنيف خلال المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي للأمم المتحدة، قوله إنه “من المهم أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على مساعدة الأفراد بسرعة، بالتوافق مع القواعد العالمية للإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلالية العملانية”.

وأضاف “للأسف حتى الآن لم يتأمن هذا الممر” مضيفا أن المنظمة لم تتمكن منذ شهر من الوصول إلى اللاجئين الإريتريين الـ96 ألفا في تيغراي.

وبحسب بالوش فإن المفوضية – التي تفتقر إلى معلومات آنية عن هذه المنطقة- حصلت على معلومات مفادها أن هؤلاء اللاجئين نزحوا إلى قطاعات اخرى في تيغراي أو عبروا الحدود مع السودان على غرار الإثيوبيين ال49 ألفا الذين فروا أيضا من المعارك.

والاثنين، أكدت أديس أبابا التي أن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس وزراء اثيوبيا أبيي أحمد “انتهت”.

وكان حائز جائزة نوبل للسلام في 2019، شن في الرابع نوفمبر هجوما على جبهة تحرير تيغراي، الحزب الذي يدير هذه المنطقة شمال البلاد ويتحدى سلطته منذ أشهر.