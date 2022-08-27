السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير أممي.. هذه البلدان مهددة بـ"جفاف مدمر"!

منذ 8 دقائق
الجفاف يضرب العديد من دول العالم

الجفاف يضرب العديد من دول العالم

A A A
طباعة المقال

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن يزداد الجفاف المدمر في القرن الإفريقي سوءا مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس على التوالي، محذّرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وحذّرت المنظمة من أن كلا من إثيوبيا وكينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ومن المرجح أن تشهد موسم أمطار سيئا.

وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلار نوليس للصحفيين في جنيف “الجفاف سيستمر”.

وأضافت أن منتدى التوقعات المناخية الموسمية في منطقة القرن الإفريقي الكبرى أصدر توقعاته لموسم الأمطار من أكتوبر إلى ديسمبر.

وتابعت “للأسف، تظهر التوقعات احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة”.

ويتوقع أن تشهد المناطق المتضررة من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال هطول أمطار أقل بكثير من المعتاد حتى نهاية العام.

وتسببت مواسم الأمطار الأربعة الشحيحة المتساقطات حتى الآن في نفوق ملايين رؤوس الماشية وتدمير المحاصيل وإجبار 1,1 مليون شخص على النزوح من ديارهم بحثا عن الطعام والماء.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في المنطقة التي ضربها الجفاف ارتفع إلى 22 مليونا.

وعادة ما يساهم موسم الأمطار الذي يستمر من أكتوبر إلى ديسمبر بما يصل إلى 70 في المئة من المتساقطات السنوية الإجمالية في الأجزاء الاستوائية من منطقة القرن الإفريقي الكبرى خصوصا في شرق كينيا.

وقال غوليد أرتان مدير مركز المناخ الإقليمي لشرق إفريقيا التابع للمنظمة الأممية إن التوقعات تظهر أنه سيكون هناك موسم أمطار شحيح خامس على التوالي في القرن الإفريقي.

وأضاف “في إثيوبيا وكينيا والصومال، نحن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

القضاء الأمريكي
توجيه اتهام لأمريكي بالتخطيط لإنشاء مركز تدريب للدولة الإسلامية في نيو مكسيكو
رئيس وزراء هولندا مارك روته
رئيس وزراء هولندا يشعر "بالخجل" بهذه الحادثة!
المغرب وتونس
أزمة دبلوماسية.. المغرب يستدعي سفيره في تونس على خلفية قضية "الصحراء الغربية"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"