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تحذير أوكراني: القوات الروسية قد تقصف أماكن غير متوقعة خلال الصيف

منذ 55 دقيقة
القوات الروسية

القوات الروسية

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صرح قائد الحرس الوطني الأوكراني اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشن هجوما واسعا في الصيف على الأراضي الأوكرانية وقد تحاول التقدم نحو مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وأضاف أولكسندر بيفنينكو أن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا تعرضت للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية، لكن القوات الأوكرانية ستكون مستعدة لإحباط أي هجوم.

وقال بيفنينكو لموقع (ليجا دوت نت) الإخباري الأوكراني “نتخذ استعداداتنا. نعم، سيفاجئنا العدو بما لا يسرنا. سيعمل في مناطق لا نتوقعها. لكنه لن يحقق هدفه”.

وتتقدم روسيا ببطء في الشرق، ولكن أوكرانيا في انتظار المساعدات العسكرية الأمريكية التي من المتوقع الموافقة عليها أخيرا هذا الأسبوع ووصولها قريبا إليها، مما يخفف النقص الحاد في الذخيرة وقدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ويتوقع مسؤولون أوكرانيون هجوما روسيا في أواخر الربيع أو خلال الصيف، ويعتقدون أن موسكو تريد الاستيلاء على بلدة تشاسيف يار الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية بحلول التاسع من مايو أيار بالتزامن مع ذكرى يوم النصر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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