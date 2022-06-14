تحذير.. تجارة المخدرات ستتفاقم في أوروبا بسبب الغزو الروسي

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانية يومها الـ111، حذر المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان التابع للاتحاد الأوروبي، ومقره لشبونة اليوم الثلاثاء من أن الغزو الروسي قد يخلق “نقاط ضعف جديدة” في أوروبا أمام تجارة المخدرات غير القانونية من خلال إحداث تحولات في طرق التهريب وربما تعريض مزيد من الناس لتعاطي المخدرات.

وقال المركز في تقريره السنوي إن العديد من الأشخاص الذين عانوا من “ضغوط نفسية شديدة” أثناء الصراع قد يكونون أكثر عرضة لمشاكل تعاطي المخدرات في المستقبل.

وأشار إلى أن مهربي المخدرات قد يتحولون لطرق بديلة لتجنب المناطق ذات الوجود الأمني المكثف، بينما من المرجح أن تتعرض الخدمات الصحية في الدول الأوروبية، وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا، لمزيد من الضغط إذ يحتاج متعاطو المخدرات الفارون من الصراع إلى الدعم.

وقال: “من المرجح أن يكون استمرار العلاج وخدمات اللغة وتوفير السكن ودعم الرعاية الاجتماعية من المتطلبات الرئيسية”، مضيفا أن حتى أولئك الذين لم يكونوا يتعاطون المخدرات معرضون للخطر.

وأيضا، حذر التقرير من أن الوضع المالي الصعب في أفغانستان، التي تخضع لسيطرة طالبان منذ آب، قد يجعل عوائد المخدرات مصدر دخل أكثر أهمية ويؤدي إلى زيادة تهريب الهيروين إلى أوروبا.

وذكر أن على الرغم من الحظر المفروض على إنتاج المخدرات غير القانونية وبيعها والاتجار بها، يبدو أن زراعة الخشخاش مستمرة في أفغانستان.