الأثنين 26 ذو القعدة 1445 ﻫ - 3 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير روسي لأمريكا: "عواقب وخيمة" إذا استخدمت أوكرانيا الأسلحة الأمريكية

منذ 31 دقيقة
الصراع الروسي الأوكراني - تعبيرية

الصراع الروسي الأوكراني - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ربما تواجه “عواقب وخيمة” إذا تجاهلت تحذيرات موسكو بعدم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن لضرب أهداف داخل روسيا.

وكان ريابكوف يعلق على قرار الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي بالموافقة على استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل روسيا متورطة في هجمات على منطقة خاركيف في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله “أود أن أحذر الزعماء الأمريكيين من مغبة الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة… إنهم، لأسباب غير معروفة، يقللون من خطورة الرد الذي قد يتلقونه”.

وأشار إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قال فيها إن دول حلف شمال الأطلسي تلعب بالنار وتخاطر بصراع عالمي أكبر، وهو واحد من سلسلة تحذيرات من موسكو بشأن خطر التصعيد.

وأضاف أن بوتين وجه “تحذيرا مهما للغاية ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية”.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مطلع الأسبوع أن كييف ممتنة لواشنطن للسماح لها باستخدام أنظمة الصواريخ هيمارس التي أمدتها بها في منطقة خاركيف، غير أنه أشار إلى عدم كفايتها.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ريابكوف قوله إن محاولات كييف لمهاجمة أنظمة رادار الإنذار المبكر الروسية سيتم التصدي لها وإن موسكو قد ترد بشكل غير متكافئ على مثل هذه الخطوات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صندوق الاستثمارات السعودي
صندوق الثروة السيادي السعودي يخطط لإصدار سندات بالإسترليني
الشرطة التركية
اعتقال رئيس بلدية تركي بتهمة التواطؤ مع مسلحين أكراد
عناصر من كتائب القسام
غزة تحت النار
القسام وسرايا القدس يشنان هجمات واستهدافات جديدة في غزة

الأكثر قراءة

الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
تعرف على ولي عهد الكويت الجديد
قادة الجيش الإٍسرائيلي
فيديو.. قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهبون لسيناريو الحرب مع لبنان
قرية إنغريا إحدى أصغر القرى في شمالي إيطاليا
هل سمعت عن أغرب انتخابات في العالم.. المرشحون أكثر من نصف السكان!