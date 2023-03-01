تحذير صيني لـ ايلون ماسك: لا تعض اليد التي تطعمك

حذرت الصين الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إيلون ماسك من مشاركة المنشورات التي تروج لنظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين، وألمحت إلى أن مثل هذا التعليق قد يضر بعلاقة شركة السيارات الكهربائية “تسلا” الخاصة به مع ثاني أكبر سوق لها وهي الصين.

وجاء التحذير المبهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لصحيفة “غلوبال تايمز” Global Times الحكومية، وكان الكاتب يرد على تعليق ماسك على تغريدة ذكرت استنتاج وزارة الطاقة بأن كوفيد-19 نشأ في مختبر في ووهان الصين.

وتساءلت تغريدة من حساب “Kanekoa The Great” ، عما إذا كان الدكتور أنتوني فوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، متورطًا في تطوير كوفيد-19 لأنه قام بتمويل “برامج البحث في مختبر ووهان”.

وأجاب ماسك: “لقد فعل ذلك من خلال منظمة تمريرية (EcoHealth)”، في إشارة إلى المجموعة غير الربحية التي حصلت على ما يقرب من 8 ملايين دولار في شكل منح بحثية فيدرالية لدراسة فيروسات الخفافيش التاجية في الصين.

وحذرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية ماسك من أنه يمكن أن “يكسر الوعاء في الصين”، وهذا القول مشابه لتعبير “لا تعض اليد التي تطعمك”، بحسب يونيس يون من قناة “سي إن بس سي” CNBC، التي كانت أول من كشفت عن التحذير.

كما ذكرت الصحيفة أن صانع السيارات الكهربائية “تسلا” يحتفظ بمصنع في شنغهاي الصينية وهي ثاني أكبر سوق للشركة.

وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد خلصت مؤخرا إلى أن كوفيد-19 على الأرجح جاء من مختبر ووهان، وفقًا لتقرير المخابرات السرية الذي استشهدت به صحيفة وول ستريت جورنال.

وتم رفض ما يسمى بنظرية تسرب المختبر على نطاق واسع باعتبارها مؤامرة أو نظرية “هامشية”، وقد وصفها الديمقراطيون وكبرى شبكات الأخبار بأنها “معلومات مضللة”، كما قامت شركات وسائل التواصل الاجتماعي في المراحل الأولى من الوباء بإخماد هذه النظرية ومنعها من الانتشار.