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تحذير طبي من تراخي الإجراءات في مصر وصولاً إلى "السيناريو الهندي"

30 - أبريل - 2021
مصر تواصل تسجيل إصابات منخفضة بكورونا

مصر تواصل تسجيل إصابات بكورونا

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حذر أستاذ في الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق المصرية، من التهاون والتراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا، لأنها قد تؤدي إلى سيناريو الهند المخيف.

وأكد أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، الدكتور عبد اللطيف المر، ‏أن سيناريو الهند لا ينطبق على مصر فقط، ولكن على العالم أجمع إذا تهاون مع موجة فيروس كورونا.

وأضاف المر، أن التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والتواجد في أماكن مزدحمة وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سيؤدي إلى عواقب سيئة، موضحا أن “الهند وصلت إلى ذلك السيناريو المخيف بسبب التراخي والتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس اللعين”.

وقال المر في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية، إن “فيروس كورونا أصاب أكثر من 150 مليون مواطن حول العالم، ومن الطبيعي أن تكون الأعراض مختلفة، لكن تظل الأعراض الشائعة هي التنفسية، مثل ضيق التنفس والكحة، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى أعراض الجهاز الهضمي مثل المغص والإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق هي أبرز الأعراض حتى الآن”.

وتابع، أن هناك بعض الأعراض الأخرى التي يمكن تصنيفها أنها جديدة غير شائعة، منها احمرار العين وبعض الأعراض الجلدية الخفيفة مثل انتشار بقع جلدية حمراء.

وأردف أن “تأخر التطعيم والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولا سيما أننا نعيش في أجواء أعياد الفطر أو القيامة المجيد، ما يسبب ازدحام الناس في الشوارع والمتاجر، ومع احتمالات وجود السلالات الجديدة، يصبح الوضع صعبا”

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