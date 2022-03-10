تحذير فرنسي من تضاؤل آمال إحياء الاتفاق النووي الإيراني

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن الآمال تتضاءل في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، داعية جميع الأطراف لاتخاذ موقف يتسم بالمسؤولية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحفيين في إفادة يومية “نحن قريبون جدا من اتفاق لكن الآمال تتضاءل”.

وأضافت “نحن قلقون بشأن مخاطر التأخير الإضافي على احتمال إبرام اتفاق. وجنبا إلى جنب مع شركائنا في الثلاثي الأوروبي، ندعو جميع الأطراف للتحلي بنهج مسؤول واتخاذ كل القرارات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق”.

قضايا عالقة

قال مصدر في فريق التفاوض الإيراني بمحادثات فيينا النووية، اليوم الخميس، قوله إن ”ما لا يقل عن 3 أو 4 قضايا رئيسية وثانوية لا تزال عالقة في محادثات فيينا ولم يتم حلها“، وفق ما نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيراني.

وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته: ”ما زالت هناك قضايا مهمة مطروحة على الطاولة بشأن موضوع الضمانات، خاصة العقوبات، حيث تحتاج لإجراءات من الجانب الغربي“.

واعتبر المصدر أنه ”رغم مبادرات إيران السابقة، إلا أن الولايات المتحدة غير مستعدة لحل القضية والعودة إلى التزاماتها وفق الاتفاق المبرم عام 2015“.

وأضاف: ”طهران كما ذكرت سابقا، أبدت بالفعل مرونة، والكرة في ملعب الغرب خاصة الأمريكيين، لاتخاذ القرار اللازم بشأن إحياء الاتفاق النووي.. أفعال الجانب الأمريكي تشمل جر الأمور إلى موجة من العمليات النفسية والإعلامية من أجل اللوم بدلا من التفاوض الحقيقي“.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اتهم واشنطن ”بعدم امتلاكها إرادة للتوصل إلى اتفاق في فيينا“.

وقال شمخاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”رد الولايات المتحدة على مقترحات إيران المبدئية، وإصرارها على الاتفاق السريع مع الأعذار الكاذبة، يظهر أنها لا تمتلك إرادة للتوصل إلى اتفاق متين يمكن الدفاع عنه للأطراف“.