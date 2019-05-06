تحذير للسويديين.. إخفاء الأموال تحت الأسرّة “ضروري”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

زلزال نقدي في السويد، فهذا البلد الاسكندنافي الذي كان سباقا في مجال الدفع عبر الإنترنت، أصبح الآن حذرا جدا من الأمر وأصدر قرارا غريبا.

وطبقا للتفاصيل التي أوردتها صحيفة “تايمز “البريطانية، فقد أصدرت وكالة الطوارئ المدنية في السويد توجيها يدعو العائلات في البلاد إلى الاحتفاظ بأوراق وقطع نقدية من فئات صغيرة تحت الأسرّة.

ويأتي هذا التوجيه، إثر الخشية من تعرض بنوك السويد إلى هجمات إرهابية إلكترونية أو دخولها في نطاق حرب “السايبر”، الأمر الذي قد يعطل الحواسيب فيها.

وتزدهر في السويد المدفوعات الرقمية عوضا عن نظيرتها النقدية، إذ يفضل السويديون الدفع عن طريق الإنترنت لما يوفره من راحة لكل من الباعة والمشترين على حد سواء، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن السويد كانت من أكثر الدولة حماسة لتبني التكنولوجيا في مجال المدفوعات.

ويشعر الخبراء في الحكومة السويدية بالقلق من احتمال ترك الكثيرين بلا أموال، في حال تعرضت شبكات حواسيب البنوك إلى هجمات إلكترونية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذا التحذير في السويد قد يلقى صداه في العالم.

وتشير توقعات حكومية إلى أن 15 في المئة من السويديين سيجدون صعوبات كبيرة في حياتهم، إذا لم يتمكنوا من التصرف في أموالهم.

يذكر أن السويد هي أول دولة أوروبية تصدر الأوراق النقدية الورقية، وذلك في عام 1661، كما تم تأسيس البنك المركزي بعد سنوات.

لكن في السنوات الأخيرة انخفض التعامل مع النقد إلى درجة أن محال تجارية باتت ترفض التعامل مع النقود، مفضلة الدفع الرقمي.

وتراجعت الكرونة السويدية مقابل اليورو إلى أدنى مستوياتها في حوالي عقد زمني، مع تجدد المخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية العالمية، بعدما هدد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية.

وجاء هذا التراجع أيضًا بعدما أظهرت بيانات صادرة الإثنين، وصول قراءة مؤشر عن نشاط الأعمال في السويد لأدنى مستوى منذ عام 2016.

وانخفضت الكرونة السويدية 0.4% إلى 10.7321 مقابل اليورو، في الساعة 02:08 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو 2009، لتصل خسائرها هذا العام إلى أكثر من 5%.

وتسارعت وتيرة تراجع الكرونة خلال أبريل، بعدما أشار “ريسك بنك” إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع الفائدة من مستويات دون الصفر، كما مدد برنامج شراء السندات.

المصدر: سكاي نيوز \ وكالات