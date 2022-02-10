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تحذير مفاجئ.. واشنطن تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا “فوراً”

منذ 6 ثواني
الولايات المتحدة وأوكرانيا

الولايات المتحدة وأوكرانيا

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها في أوكرانيا للمغادرة على الفور بسبب “تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير للأمريكيين “لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد-19. وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فورا عبر الوسائل التجارية أو الخاصة”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الخميس كان قد طالب موسكو بضرورة خفض التصعيد والانخراط في مسار دبلوماسي بشأن الأزمة الأوكرانية.

كما دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس روسيا لسحب عشرات آلاف الجنود من حدودها مع أوكرانيا لتخفيف التوتر بين موسكو والغرب.

جاء ذلك خلال لقاء مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو، حيث التقت نظيرها الروسي ضمن مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين روس وغربيين بشأن الأمن الأوروبي والتوتر في أوكرانيا.

وقالت بعد المحادثات في موسكو “أبلغني لافروف اليوم بأن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا، لكننا نحتاج إلى أن تقترن هذه الأقوال بأفعال”.

ويحذّر القادة الغربيون من أن روسيا تستعد لتصعيد في النزاع الدائر في شرق أوكرانيا بعدما حشدت حوالي 100 ألف جندي في محيط جارتها السوفيتية السابقة.

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