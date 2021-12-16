تحذير من أعاصير جديدة قد تضرب عدة ولايات أمريكية

حذرت السلطات الأمركية من إمكانية اجتياح أعاصير جديدة للغرب الأوسط للولايات المتحدة، بعد أقل من أسبوع من الدمار الذي لحق في كنتاكي بسبب هذه الأعاصير.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الأعاصير الجديدة المحتملة يمكن أن تؤثر على نبراسكا وكانساس وأيوا ومينيسوتا، مشيرة إلى أن “الرياح الشديدة والمدمرة هي التهديد الرئيسي، ولكن من الممكن حدوث بعض الأعاصير”.

وأضافت القناة الجوية ولاية ميسوري إلى قائمة الولايات السابقة التي قد تضربها الأعاصير، كاشفة عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص بسبب الطقس السيء.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي ولاية كنتاكي منطقة منكوبة، بعد الإعصار المدمر الذي ضربها وعدة ولايات أمريكية أخرى، وخلف عشرات القتلى والجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.

فيما أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.

وقام أفراد الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية بالبحث بين الأنقاض عن أي ناجين، في الوقت الذي قام فيه سكان كثيرون ممن انقطعت عنهم الكهرباء أو الماء، بل ولا يوجد حتى سقف فوق رؤوسهم، بإنقاذ ما يمكن انقاذه بعد سلسلة من الأعاصير القوية التي يخشى المسؤولون أن تكون قد قتلت أكثر من 100 شخص ودمرت منازل وشركات.

وقالت السلطات إنه ليس لديها أمل يذكر في العثور على ناجين بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليل الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى في ما لا يقل عن خمس ولايات.

ولقي ستة عمال حتفهم في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي بعد أن انهار المخزن بسبب قوة الإعصار.

واجتاحت الأعاصير دارا لرعاية المسنين في ولاية أركنسو مما تسبب في وفاة شخصين لقيا حتفهما في تلك الولاية. وتم الإبلاغ عن مقتل أربعة في ولاية تينيسي، واثنين في ولاية ميزوري.

ولكن أكثر المناطق التي تضررت من الأعاصير بلدة مايفيلد الصغيرة بولاية كنتاكي حيث دمرت الأعاصير الشديدة، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الشتاء، مصنعا للشموع ومراكز للإطفاء والشرطة.

وانتقل أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطني من منزل إلى آخر وقاموا برفع الأنقاض. وعملت فرق على توزيع المياه ومولدات الكهرباء.