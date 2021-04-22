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تحذير من كارثة..المنظومة الصحية في تونس على وشك الانهيار

22 - أبريل - 2021
تونس تفرض إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

تونس تفرض إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

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يثير ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا في تونس المخاوف بشأن انهيار المنظومة الصحية.

حذر عضو باللجنة العلمية في تونس، الخميس، من أن طاقة أقسام الإنعاش في المستشفيات التونسية العامة والخاصة، بلغت “أقصاها”، مؤكدا أن المنظومة الصحية في البلاد “على وشك الانهيار”.

ويأتي هذا التحذير، بالتزامن مع التفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في تونس، وهي سلالة سريعة العدوى.

وأضاف الدكتور أمان الله المسعدي، أن اللجنة العلمية تدرس كل المقترحات لعرضها على الحكومة، من بينها مقترح غلق الحدود، خشية تفشي السلالة البرازيلية وسلاسة جنوب إفريقيا من الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت السلطات التونسية ، قد قررت تعليق التعليم في كافة المدارس والمعاهد الثانوية واعتماد التعليم عن بعد في الجامعات في إطار الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا .

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