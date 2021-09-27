الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير من محاولات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى

27 - سبتمبر - 2021
أحد المتطرفين اليهود قرب المسجد الأقصى

أحد المتطرفين اليهود قرب المسجد الأقصى

A A A
طباعة المقال

حذرت وزارة شؤون القدس من محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى المبارك، في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين، وبأعداد كبيرة، بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أن ما يجري في الأقصى هو انتهاك فظ وخطير، ويأتي في اطار فرض أمر واقع جديد، لتغيير الوضع الديني والتاريخي القائم فيه قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967″.

وأضافت: “تتعمد الجماعات المتطرفة توظيف الأعياد اليهودية لاستباحة المسجد من خلال اقتحامات كثيفة بما في ذلك باللباس الديني، ومحاولة أداء صلوات تلمودية، والانبطاح على الأرض، واستفزاز مشاعر المسلمين في المسجد، والقدس، وحول العالم”.

ونوهت إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع دعوات لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، بما ينذر بمخاطر شديدة لا تحمد عقباها”.

كما أدانت الوزارة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة بدو، شمال غرب القدس، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، بما فيها الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير المواطنين قسرا.

وشددت على ضرورة تحرك فوري عربي وإسلامي ودولي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات، مؤكدة ضرورة تطبيق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في خطابة أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بانسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والعمل بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحماية، وآخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة، في جلستِها الاستثنائيةِ الطارئة، في يونيو 2018، تحت صيغة “متحدون من أجل السلم”، لوضع ما يلزم لتشكيل آلية دولية للحماية.

    المزيد من أخبار العالم

    البحرية الإيرانية
    مقتل ضابط إيراني كبير في ظروف غامضة
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف
    صواريخ هيماريس
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    البنتاغون يكشف تأثير الأسلحة الأمريكية على المعارك بأوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟