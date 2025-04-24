تحركات الدولار تهدأ بعد تراجع ترامب عن إقالة رئيس مجلس الاتحادي

هدأت تحركات الدولار الخميس بعد ارتفاع كبير أعقب تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تلويحه بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، وفتح إدارته الباب أمام موقف أكثر مرونة تجاه الرسوم الجمركية المفروضة على على الصين.

فبعد انخفاضه إلى ما دون 140 ينا يوم الثلاثاء، انتعش الدولار الأمريكي وسجل في أحدث تعاملات 143.25 ينا يوم الخميس.

تلقى الدولار دفعة إضافية عندما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة لا تضع هدفا محددا للعملة، وذلك قبيل محادثاته مع نظيره الياباني.

كما صرح بيسنت بأن الجمود الحالي لحركة التجارة بين الولايات المتحدة والصين غير قابل للاستمرار، منوها في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لن تبادر بخفض رسومها الجمركية على السلع الصينية التي تتجاوز 100 بالمئة.

ومقابل اليورو، تعافى الدولار من أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 1.1572 دولار لليورو، لكنه تعرض لبعض عمليات البيع في التعاملات الصباحية بآسيا ليكون عند نحو 1.1338 دولار.

وبعد اختراقه حاجز 0.64 دولار لفترة وجيزة هذا الأسبوع، وصل الدولار الأسترالي إلى 0.6361 دولار أمريكي.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5949 دولار أمريكي.

وتماسك كل من الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري بعد تراجع حاد، ليسجل الجنيه الإسترليني 1.3263 دولار والفرنك السويسري 0.8290 دولار.

كما استقر اليوان الصيني عند نحو 7.29 دولار في التعاملات المبكرة.