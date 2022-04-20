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تحركات الروس شرق أوكرانيا.. ماذا كشفت المخابرات البريطانية؟

20 - أبريل - 2022
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في وقت تسيطر حالة من الترقب حول احتدام القتال شرقي أوكرانيا، أكدت المخابرات البريطانية أن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع في إحاطة عسكرية يومية، نشرت على حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، أن القتال في منطقة دونباس بالشرق الأوكراني، يتكثف مع سعي الروس لاختراق الدفاعات الأوكرانية

تعطيل التعزيزات الأوكرانية

كما شددت على أن الهجمات الروسية تظهر نية موسكو تعطيل حركة التعزيزات الأوكرانية شرقي البلاد .

أما في ما يتعلق بالنشاط الجوي الروسي في شمال أوكرانيا، فأوضحت أنه لا يزال منذ انسحاب القوات الروسية من العاصمة كييف، منخفضا”

إلا أنها حذرت من احتمال تنفيذ روسيا ضربات دقيقة ضد أهداف ذات “أولوية” في كافة أنحاء البلاد.

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