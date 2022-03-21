تحركات دبلوماسية فرنسية لحل أزمة أوكرانيا

تجري فرنسا تحركات دبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، حيث تشارك اليوم في اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، فضلا عن المكالمة المرتقبة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقالت قناة الغد إن هذا الاجتماع سيتم اليوم باستخدام خاصية الفيديو حوالي الساعة الرابعة بتوقيت باريس.

وأكدت القناة أن أبرز ما تم تسريبه عبر الإليزيه حول مكالمة مرتقبة بين بايدن وماكرون وجونسون، أن هذا الاتصال يهدف إلى بحث وتنسيق الجهود الغربية من دراسة العقوبات التي فرضت والتي ستفرض خلال الأيام القادمة على روسيا.

وأضافت أنه من المتوقع فرض حزمة خامسة من العقوبات على موسكو مما سينعكس سلبا على الاقتصاد الروسي، فضلا عن دراسة تداعيات فرض تلك العقوبات على المجتمع الدولي.

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي “دونيتسك” و”لوجانسك” جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وعقب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية “ثالثة”، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش “أجواءً أكثر سوادًا” منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 4 حزم من العقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها “الأقسى على الإطلاق”.