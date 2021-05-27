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تحرك "جمهوري" ضد إيران

27 - مايو - 2021
الكونغرس الأمريكي- أرشيفية

الكونغرس الأمريكي- أرشيفية

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قدم السيناتور رون جونسون، بالإضافة إلى كل من جيمس ريش وتيد كروز وماركو روبيو وجون براسو تعديلا، يفرض على إدارة بايدن تقديم أي اتفاق نووي مع إيران بشكل معاهدة يصوت عليها مجلس الشيوخ، فمع تقدم المفاوضات في فيينا بين طهران والدول الأوروبية، سيمنع هذا المشروع الإدارة الأميركية من توقيع أي اتفاق جديد دون موافقة مجلس الشيوخ، بحسب ما أفادت صحيفة Washington Free Beacon.

كما سيحول المشروع دون رفع العقوبات الاقتصادية القاسية عن إيران من جانب واحد، إذ ينص على أنه “لا يجوز للرئيس التنازل عن العقوبات أو تعليقها أو تقليصها أو تقييد تطبيقها بأي طريقة”، دون تصديق الكونغرس.

يعتبر هذا الإجراء من بين أولى المحاولات الملموسة لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أجل منع العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، وذلك بحسب “العربية”.

 

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