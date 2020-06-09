تحرك في الكونغرس الأميركي ضد ايران… ومشروع قرار يحد من المساعدات المقدمة إلى لبنان!

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نقلت وكالة “تاس” الإخبارية عن مصادر متابعة أن مشروع قرار جمهوري في الكونغرس الأميركي سيبدأ ضد إيران، ويتضمن هذا القرار الجمهوري الحد من المساعدات المقدمة إلى لبنان كون هذه الأموال تذهب لـ “حزب الله”.

كذلك يتضمن مشروع القرار فرض عقوبات جديدة ضد روسيا والصين.

وذكر عضو الكونغرس غريغ ستيوب، أمس الاثنين، لقناة “فوكس بيزنس” أن مشروع القرار يتضمن وقف المساعدات الأميركية إلى دول في الشرق الأوسط منها لبنان.

ومشروع القرار لم يتم تقديمه بعد في الكونغرس، ووفقا لعضو الكونغرس فإن المشرعين يعتزمون تقديمه الأسبوع الجاري.

وقال، إنه “من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القرار الثلاثاء، وإن المشروع يتضمن عقوبات جديدة ومنهجا جديدا في مجال السياسة الخارجية للتعامل مع روسيا والصين وإيران”.

وعن السبب الذي دفع الجمهورين لتقديم هذه المبادرة في الوقت الحالي، قال ستيوب إن “حظر الأسلحة المفروض على إيران ينتهي في أكتوبر، كما أننا نعتقد أنه لا يجب على الصين وروسيا أن تقومان بتزويد السلطات الإيرانية بالأسلحة”.

وأضاف أن الجمهوريين يعتزمون اقتراح سلسلة من الإجراءات التي تهدف لإعاقة التعاون الاقتصادي بين إيران مع العراق ولبنان.

وعلى حد تعبير المشرع الأميركي فإن الجمهوريين “يوصون بالحد من تقديم المساعدات الأميركية للبنان، إذ أن جزءا من هذه الأموال المقدمة للبنان يذهب إلى حزب الله”.

وفي حال العراق، فإن “إيران لا يجب أن تكون قادرة على الحصول على 800 مليون دولار بموجب عقد (اقتصادي) مبرم مع العراق”.

ونقلت “فوكس بيزنس” عن مصادر أن الجمهوريين يعتزمون الأسبوع الجاري تقديم “أكبر حزمة من العقوبات على الإطلاق ضد إيران”.