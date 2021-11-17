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تحرك في مصر ضد "المتسبب الرئيسي" في جريمة الإسماعيلية

17 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2021 12:58 مساءً
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

"صدى البلد"
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أعلنت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في مصر إيناس عبد الحليم، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء ووزير الصحة، حول ظهور مخدر “الشبو”.

وأكدت عبد الحليم أن هذا المخدر خطورته تفوق جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما فيها الهيروين، كما أن تعاطيه يرتبط بجرائم عديدة أبرزها الاغتصاب والقتل والانتحار، مشيرة إلى أن مخدر الكريستال والمعروف شعبيًا بـ”الشبو” عبارة عن مخدر كيميائي من أصل غير نباتي، تفوق خطورته جميع المواد المخدرة، لكونه مخربًا لجميع أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية.

وطالبت عضو مجلس النواب وزارة الصحة بسرعة التحرك وإدراجه ضمن جدول المخدرات، لوقف انتشاره، إلى جانب ضرورة شن حملات مكثفة للكشف عن المخدرات لاسيما بين الشباب، علاوة على إطلاق حملات تفتيشية واسعة على المصانع التي تقوم بتصنيع هذه المواد الكيميائية، معقبة:” وزارة الصحة لابد أن تدرجه ضمن جدول المخدرات، لأن اللى بينقله أو بيتعاطاه مش بيتعاقب لعدم إدراجه بجدول مخدرات”.

وكان أستاذ السموم بالمركز القومي للسموم في مصر نبيل عبد المقصود، قد كشف أن مخدر الشابو الكريستال عبارة عن “ميثامفيتامين”، وهي مادة منبهة تجعل المخ ينتعش، لكن تحدث تشنجات شديدة تشبه الصرع.

وأوضح أن هذا الأمر يؤدى إلى عدم القدرة على التركيز واتخاذ القرارات المحسوبة، والسهر وعدم النوم وقد تؤدي إلى الهوس، بالإضافة إلى أنها تفقد متعاطيها الشهية، وتجعله غير قادر على تناول الطعام، ومن ثم فقدان الوزن.

وكان قد تسبب مخدر الشابو في ارتكاب جريمة بشعة في مصر خلال الأسابيع الماضية، حيث أقدم مواطن على قتل آخر في الإسماعيلية في مصر بعد ذبحه والتمثيل بجثته أمام المارة في الشارع.

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