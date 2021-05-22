الأحد 11 شوال 1442 ﻫ - 23 مايو 2021 |
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تحرك مصري أمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

منذ 13 ساعة
آثار القصف على غزة

آثار القصف على غزة

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يستمر وقف إطلاق النار السبت، لليوم الثاني على التوالي، بين إسرائيل وفصائل المقاومة فلسطينية في قطاع غزة، في حين أفاد مسؤولون أنّ وسطاء مصريين تشاوروا مع الجانبين لتثبيت الهدنة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين من حماس قولهم: إن مصر، التي توسطت لوقف القتال بدعم من الولايات المتحدة، “أرسلت وفدًا إلى إسرائيل يوم الجمعة لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار على أن يشمل ذلك مساعدة الفلسطينيين في غزة”.

وأوضح المسؤولون أن أعضاء الوفد قاموا منذ ذلك الحين بجولات مكوكية بين إسرائيل وغزة، وأن المحادثات استمرت اليوم السبت.

من جانبه، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ: إن الوفد المصري سيزور اليوم رام الله لإجراء مشاورات مع القيادة الفلسطينية، بعد أن غادر غزة عقب زيارته للقطاع، يوم أمس الجمعة.

ووصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، الجمعة، إلى قطاع غزة، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ.

بلينكن يزور إسرائيل وفلسطين

وفي إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة، نقلت “رويتز” عن “مصدر مطلع” أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية المحتلة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وتشمل زيارة بلينكن للشرق الأوسط مصر والأردن.

ولم ينشر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن. وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أوضح أن “بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية ليس للتحدث عما جرى خلال الأحد عشر يومًا السابقة فحسب، ولكن للتركيز على المضي قدمًا وكيفية بناء حياة أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين”.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إنّه سيعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على توفير مساعدات مالية “كبيرة” من أجل “إعادة إعمار غزة”، ولكن “من دون إتاحة الفرصة لحماس لإعادة بناء ترسانتها”.

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