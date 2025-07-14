تحرير أكثر من 100 مهاجر في ليبيا من قبضة جماعة تهريب.. إليكم التفاصيل

أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الاثنين، تحرير أكثر من 100 مهاجر بينهم خمس نساء، بعد احتجازهم لدى عصابة في شرق ليبيا طلبا للفدية.

وجاء في بيان من مكتب النائب العام أنه تم ضبط “جماعة إجرامية متورطة في تهريب المهاجرين وحرمانهم من حريتهم والاتجار بهم وتعذيبهم، لإجبار أسرهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم”.

وأصبحت ليبيا معبرا للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر طرق خطرة في الصحراء وعبر البحر المتوسط منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

ووقع كثير من المهاجرين الذين يتطلعون للعبور إلى أوروبا في أيدي المهربين. وكان المهاجرون المفرج عنهم محتجزين في أجدابيا، الواقعة على بُعد حوالي 160 كيلومترا من بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا.

وأفاد مسؤولون بأنه تم القبض على خمسة مشتبه بهم من ليبيا والسودان ومصر.

ونشر النائب العام ومديرية أمن أجدابيا صورا للمهاجرين على صفحتيهما على فيسبوك، وقالوا إنها استُخرجت من الهواتف المحمولة للمشتبه بهم.

وظهر في الصور مهاجرون مكبلو الأيدي والأرجل وتظهر عليهم علامات تدل على تعرضهم للضرب.

وفي فبراير شباط، عُثر على ما لا يقل عن 28 جثة في مقبرة جماعية بالصحراء شمالي مدينة الجفرة. وقال مسؤولون إن عصابة أخضعت المهاجرين للتعذيب ومعاملة غير إنسانية.

جاء ذلك بعد العثور على 19 جثة أخرى في مقبرة جماعية بمنطقة أجخرة في جنوب شرق ليبيا أيضا ونسبت السلطات تلك الواقعة إلى شبكة تهريب معروفة.

وأشارت بيانات للأمم المتحدة في مايو أيار إلى أن عدد المهاجرين المسجلين في ليبيا بلغ حوالي 825 ألف مهاجر من 47 دولة حتى ديسمبر كانون الأول 2024.

والتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ووزراء من إيطاليا ومالطا واليونان الأسبوع الماضي مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، عبد الحميد الدبيبة، وناقشوا ملف الهجرة.