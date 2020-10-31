تحرير أمريكي خلال عملية عسكرية شمال نيجيريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في بيان، عن تحرير رهينة أمريكي كان يحتجزه مسلحون في شمال نيجيريا، خلال عملية عسكرية.

وأوضحت الوزارة في ” الرهينة الأمريكي آمن، وحاليا في رعاية وزارة الخارجية الأمريكية”، مضيفة أنه لم يصب أي عسكري في العملية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان: “نفذت القوات الأمريكية عملية إنقاذ رهائن خلال الساعات الأولى من يوم 31 تشرين الأول في شمال نيجيريا لاستعادة مواطن أمريكي احتجزته مجموعة من المسلحين كرهينة”.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مواطنا أمريكيًا قد اُختطف في النيجر.

ونقلت وسائل إعلام محلية مختلفة عن حاكم المنطقة المحلية التي وقع فيها الاختطاف، قوله إن ستة رجال على دراجات نارية مسلحين ببنادق من طراز كلاشينكوف جاءوا إلى مقر الرجل في قرية مسالاتا، بالقرب من الحدود مع نيجيريا”.

وقال الحاكم عبد الرحمن موسى، لوسائل الإعلام، إنه بعد طلب المال أخذ الرجال معهم المواطن الأمريكي في اتجاه الحدود النيجيرية.

يأتي هذا فيما أكد مسؤول أمريكي مُطلع على العملية، أن المهمة التي استغرقت عدة ساعات نفذها فريق SEAL Team Six، الذي تم نقله إلى المنطقة بواسطة العمليات الخاصة للقوات الجوية.