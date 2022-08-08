الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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تحرير الحبوب الأوكرانية.. إبحار سفينتين أخريين من البحر الأسود

منذ 4 دقائق
سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)

سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)

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كشفت وزارة الدفاع التركية أنّ سفينتين أخريين تحملان الذرة وفول الصويا أبحرتا من ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود الاثنين 8 آب، ليرتفع المجمل إلى عشرة منذ غادرت أول سفينة الأسبوع الماضي في إطار اتفاق مع روسيا لفك الحصار على صادرات الحبوب الأوكرانية.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب بسبب الصراع قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء، بل وتفشي المجاعة في أجزاء من العالم.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن سفينة ساكورا، التي غادرت يوزني، تحمل 11 ألف طن من فول الصويا إلى إيطاليا، بينما تنقل أريزونا، التي غادرت تشيرنومورسك، 48458 طنا من الذرة إلى إسكندرون في جنوب تركيا.

وأشارت الى أن من المتوقع أن ترسو السفن الأربع التي غادرت أوكرانيا الأحد 7 آب، بالقرب من إسطنبول مساء الاثنين، على أن تخضع للتفتيش الثلاثاء.

وقبل غزو روسيا لأوكرانيا فيما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”، كان البلدان معا يمثلان ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية.

هذا ويشرف على استئناف صادرات الحبوب مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون روس وأوكرانيون وأتراك وآخرون من الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن تصل السفينة رازوني، التي كانت أول سفينة تغادر، إلى لبنان الأحد 7 آب، لكنها راسية حاليا قبالة ساحل تركيا الجنوبي، وفقا لبيانات رفينيتيف لتتبع السفن.

الى ذلك، قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن السفينة “فولمار إس” جاهزة للتحميل. وهي أول سفينة سائبة ترفع علمًا أجنبيا تصل إلى ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود منذ اندلع الصراع.

وزير البنية التحتية “أولكسندر كوبراكوف” من جهته، قال إن أوكرانيا ستبدأ قريبا أيضا تصدير الحبوب من ميناء بيفديني على البحر الأسود، في خطوة ستتيح لها تصدير ما لا يقل عن ثلاثة ملايين طن من البضائع والسلع شهريا.

وفي وقت السلم، كانت أوكرانيا تصدّر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا من موانئها على البحر الأسود وساحل بحر آزوف.

    المصدر :
  • رويترز

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