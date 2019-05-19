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تحرير قرى في حجة وغارات للتحالف تُوقع قيادات حوثية

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أكد مصدر عسكري يمني، الأحد، أن الجيش حرر عدة قرى في محافظة حجّة تحت غطاء قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عقب هجوم على مواقع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هناك.

وحرّر الجيش اليمني قرى الحمراء والهَلّه والحضن والحقف وجبل الحضن، التابعة لمديرية مستبأ في محافظة حجة.

وشنت مقاتلات التحالف أربع غارات، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، بمنطقة البداح بمديرية عبس، سقطت فيها قيادات ميدانية.

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وأظهرت صور جانباً من المعارك التي خاضها الجيش الوطني اليمني لاستعادة تلك المناطق من أيدي الميليشيات الإرهابية، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المواقع بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

واستهدفت الغارات منطقتي سليم والعلله الواقعتين شمال مدينة قعطبة بالمحافظة، قتل فيها القياديان الحوثيان إبراهيم صالح العنسي ومحمد السنحاني.

وكان 25 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي بارز قد لقوا مصرعهم، وجرح 12 آخرون، 9 مايو الجاري، في قصف لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تعزيزات للميليشيات بجبهة مريس شمال محافظة الضالع.

 

المصدر: – قناة العربية

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