تحسبا لإنتاج أوبك+ المستقبلي.. أسعار النفط تتراجع 3%

مع تأكيد أوبك+ أنها لن تزيد إنتاج النفط في آب إلا بقدر ما أعلنته سابقا على الرغم من شح الإمدادات العالمية، هوت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة الخميس الواقع في 30 حزيران، وذلك تحسبا لحجم الإنتاج المستقبلي للمجموعة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول 3.42 دولار أو ثلاثة في المئة ليبلغ عند التسوية 109.03 دولار للبرميل. أما عقود آب، التي ينقضي أجلها الخميس، فانخفضت 1.45 دولار أو 1.25 في المئة لتبلغ عند التسوية 114.81 دولار للبرميل.

وتراجعت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي، فهوت 4.02 دولار أو 3.66 في المئة لتبلغ عند التسوية 105.76 دولار للبرميل.

واتفقت أوبك+ التي تتألف من دول منظمة أوبك ومنتجين من خارجها بينهم روسيا، الخميس على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات على مدى يومين. وتجنبت مناقشة السياسة الخاصة بسبتمبر أيلول وما بعده.

وسبق أن قررت أوبك+ زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس آب.

وساهمت العقوبات المفروضة على النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا بارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة مخاوف التضخم والركود.