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تحضيراً للسيطرة على المدينة.. قديروف يتواجد في ماريوبول الأوكرانية

28 - مارس - 2022
آخر تحديث: 28 - مارس - 2022 6:40 مساءً
رمضان قديروف

رمضان قديروف

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قال وزير السياسة القومية والاتصالات الخارجية والمعلومات في الشيشان، أحمد دودايف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يتواجد في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأوضح دودايف أن “قديروف موجود في ماريوبول لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، وقد جلب معه معدات إضافية، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

في حين أكدت السلطات الشيشانية عن تعديلات في استراتيجية مقاتليها في ماريوبول من أجل السيطرة على المدينة خلال الأيام المقبلة.

حصار روسي

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد، مساء أمس الأحد، بحصار المدينة التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ بضعة أسابيع. وقال “كل منافذ الدخول أو الخروج منها مقطوعة.. ومن المستحيل إدخال مؤن وأدوية إلى ماريوبول”.

يذكر أن حوالي ألفي مدني قتلوا في ماريوبول بحسب حصيلة أعلنتها بلدية المدينة مؤخرا، بعد أن فشلت عدة محاولات لفتح طريق آمن للمدنيين وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار.

في حين نفت روسيا مرارا في السابق، استهداف المدنيين، محملة أوكرانيا مسؤولية الفشل المتكرر في الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين المحاصرين.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي، شكلت ماريوبول التي تطل على بحر آزوف، هدفاً استراتيجياً لموسكو، لاسيما أن الاستيلاء عليها سيتيح، ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، جنوب أوكرانيا.

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