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تحطم أكثر الطائرات الروسية المقاتلة تطورا

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قال مسؤولون روس إن طائرة مقاتلة متطورة، تحطمت خلال مهمة تدريبية، لكن طيارها نجا من الحادث بسلام.

وذكرت شركة “يونايتد إيركرافت كوربوريشن” الروسية في بيان الثلاثاء، أن المقاتلة “سو -57” سقطت خلال رحلة تدريبية بالقرب من مدينة كومسومولسك-أون-أمور، أقصى شرقي البلاد.

وقالت إن قائد الطائرة قفز بأمان، ولم تقع أضرار على الأرض، ولم يعرف سبب الحادث حتى الآن.

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وتعد المقاتلة “سو -57″، والتي حلقت لأول مرة عام 2010، أكثر الطائرات المقاتلة الروسية تطورا، فلديها القدرة على حمل معدات وأسلحة متطورة.

وصممت شركة سوخوي الطائرة ذات المحركين لتنافس مقاتلة الشبح الأمريكية “إف-22 رابتور”.

ويمثل الحادث أول خسارة لطائرة سو-57، حيث صنعت شركة سوخوي 10 منها في كومسومولسك-أون-أمور، لإجراء اختبارات ما قبل الإنتاج، وتقييم القدرة القتالية.

وأصدر سلاح الجو الروسي طلبا لتصنيع 76 طائرة من طراز سو-57 بحلول عام 2028.

المصدر سكاي نيوز

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