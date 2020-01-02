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تحطم طائرة رئيس الأركان التايواني وأنباء تتحدث عن فقدانه

قالت وزارة الدفاع في تايوان اليوم الخميس إن رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينغ أصبح في عداد المفقودين بعد هبوط اضطراري لمروحية كان يستقلها شمال البلاد.

 

وكانت المروحية من طراز “يو أتش-60 أم” التي تقلّ 13 شخصاً بينهم شين تحطّمت لأسباب لا تزال مجهولة بمنطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بعيد إقلاعها في مهمّة روتينية، وفق بيان وزارة الدفاع.

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وأشارت الوزارة إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على عشرة ناجين، وتواصل البحث عن الجنرال المفقود والشخصين الآخرين اللذين كانا معه.

وأوضح البيان أنّ الجنرال كان متّجهاً لتفقّد العسكريين بمقاطعة ييلان الشمالية الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة القمرية.

ويأتي الحادث قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

المصدر وكالات
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