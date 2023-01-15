تحطم طائرة ركاب في نيبال على متنها 72 شخصًا

قال مسؤول في مطار بدولة نيبال، الأحد، إن طائرة كانت تقل 72 شخصا تحطمت في بوخارا بغرب البلاد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع التحطم.

وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس: “هناك 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم”.

وأضاف أن “فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون”.

وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال: “وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق”، مضيفا أن “الجهود تتركز أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب”.

وقال المسؤول إن الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية يتي وأقلعت من العاصمة كاتمندو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع التحطم.

ونيبال بلد فقير في منطقة الهيمالايا وسجّلها على صعيد الأمن الجوي رديء، وقد أغلق الاتحاد الأوروبي أجواءه أمام كل شركات الطيران النيبالية لأسباب مرتبطة بالسلامة.