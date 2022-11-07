تحطم طائرة مقاتلة سعودية ونجاة طاقمها الجوي

مقاتلة سعودية من نوع إف-15 (أرشيفية)

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع إف-15 إس سقطت نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية (يوم الأحد 6-11-2022).

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد تركي المالكي، لـ “واس”، بأن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع “إف-15 إس” سقطت “نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية”.

وأكد المالكي نجاة طاقم المقاتلة المكون من ضابطين بعد استخدام كرسي النجاة، كما لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض جراء سقوط المقاتلة.

وأضاف البيان أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.