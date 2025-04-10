تحطم طائرة هليكوبتر سياحية في نهر هدسون في نيويورك بأمريكا

تحطمت طائرة هليكوبتر سياحية في نهر هدسون في مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الخميس وغرقت في المياه مما استدعى استجابة كبيرة من أفراد الطوارئ.

وقال شخص مطلع إن ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر، من بينهم خمسة ركاب وطيار، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي ناجين.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون إن هناك أنباء عن سقوط قتلى، في حين قالت شبكة (سي.إن.إن) إن ثلاثة أشخاص على الأقل جرى إنقاذهم.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن طائرة هليكوبتر من طراز بيل 206 تحطمت وغرقت في نهر هدسون، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها لا يزال غير معروف حتى الآن.

وستُجري إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث، وسيقود المجلس التحقيق.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) أن الهليكوبتر حلقت فوق جزيرة ثم بالقرب من تمثال الحرية.

وقال المصدر لرويترز إنها كانت الرحلة الثالثة للهليكوبتر اليوم.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك إن قوارب الشرطة تساعد في جهود الإنقاذ بنهر هدسون، لكن التفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الهليكوبتر لم تتوفر بعد.