تحطم مروحية عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي

أفاد مصدر دفاعي بتحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين روات في جنوب الهند، الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية في الهند بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة روات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة “تعرضت مروحية من طراز إم أي-17في5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث (الأربعاء) قرب كونور في تاميل نادو”.

ولم يذكر سلاح الجو ما إذا كان رئيس الأركان الجنرال، بيبين راوات، قد أصيب في الحادث.

وقالت هيئة الإذاعة العامة الهندية (براسار بهاراتي) إن 3 مصابين نقلوا إلى المستشفى في أعقاب الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المروحية مشتعلة، بينما كان بعض السكان يحاولون إخماد الحريق.

راوات هو أبرز مسؤول في الجيش الهندي، ويشغل أيضا منصب مستشار في وزارة الدفاع.

تولى راوات هذا المنصب العام الماضي بعد تقاعده من منصب قائد الجيش.

وقالت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” إن المروحية كانت في طريقها من قاعدة جوية إلى كلية الدفاع الوطني عندما تحطمت بالقرب من مدينة كونور في تاميل نادو.